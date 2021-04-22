Повестка заседания стран ОПЕК+ 28 апреля предусматривает встречу в полном формате

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ 28 апреля все же проведут встречу в полном формате, то есть с участием всех стран соглашения, а не только в составе мониторингового комитета, следует из повестки встречи, с которой ознакомился ТАСС.

В ней обозначено, что 28 апреля состоится две встречи, сначала мониторинговый комитет, в который входят восемь стран из 23 участвующих в сделке. Министры мониторинга под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана рассмотрят сценарии развития рынка нефти. Затем их выводы обсудит министерская встреча стран ОПЕК+ в полном составе.

Время заседаний пока не назначено, следует из проекта повестки.

Ранее источник ТАСС в ОПЕК сообщал, что обсуждалась идея сократить переговоры до заседания мониторингового комитета, без проведения министерской встречи. При этом он уточнял, что идею должны были одобрить Россия и Саудовская Аравия.

Позднее Новак говорил журналистам, что на встрече 28 апреля министры оценят перспективы развития рынка нефти и могут подтвердить принятое в начале апреля решение. Согласно ему страны ОПЕК+ в течение мая - июля будут плавно восстанавливать добычу нефти на 2,1 млн баррелей в сутки.