Инвесторы проявляют высокий интерес к туристическому кластеру на западе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Создание туристического кластера на западном берегу Крыма вызвало большой интерес со стороны потенциальных инвесторов. На побережье планируется создать инфраструктуру для отдыха, которая не будет уступать популярным курортам Турции, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" заместитель председателя совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

"Очередь выстроилась из инвесторов, которые хотят на западный берег Крыма, [чтобы] сделать, условно говоря, "крымскую Анталью". Сегодня мы видим, что нужно больше предлагать такие площадки на свободный рынок, для того, чтобы они заполнялись инвесторами", - сказал Кабанов, отметив, что в настоящее время в этом районе строятся коммунальные сети.

По словам Кабанова, задачей для властей является развитие не только Большой Ялты, а всего Крыма, включая побережье Азовского моря. "Инфраструктурные облигации, инфраструктурные кредиты, о которых говорил президент [Владимир Путин], - это уникальная мера поддержки развития любого отеля, любого туризма. Невозможно построить хороший 3-4-5-звездочный отель в поле. И это подспорье, которое, я уверен, даст толчок", - сказал Кабанов, говоря о новом механизме бюджетного кредитования регионов под 3% годовых сроком на 15 лет.

21 марта министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что власти Крыма намерены создать на западе региона новый туристический кластер, который будет называться Новая Евпатория. В него могут войти Оленевка, Тарханкут, Черноморский район, города Саки и Евпатория.

Крым два года подряд бил рекорды по туристическому потоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.