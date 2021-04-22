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Инвесторы проявляют высокий интерес к туристическому кластеру на западе Крыма

Как отметил заместитель председателя совета министров Республики Крым Евгений Кабанов, на побережье планируется создать инфраструктуру для отдыха, которая не будет уступать турецким курортам

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Создание туристического кластера на западном берегу Крыма вызвало большой интерес со стороны потенциальных инвесторов. На побережье планируется создать инфраструктуру для отдыха, которая не будет уступать популярным курортам Турции, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" заместитель председателя совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

"Очередь выстроилась из инвесторов, которые хотят на западный берег Крыма, [чтобы] сделать, условно говоря, "крымскую Анталью". Сегодня мы видим, что нужно больше предлагать такие площадки на свободный рынок, для того, чтобы они заполнялись инвесторами", - сказал Кабанов, отметив, что в настоящее время в этом районе строятся коммунальные сети.

По словам Кабанова, задачей для властей является развитие не только Большой Ялты, а всего Крыма, включая побережье Азовского моря. "Инфраструктурные облигации, инфраструктурные кредиты, о которых говорил президент [Владимир Путин], - это уникальная мера поддержки развития любого отеля, любого туризма. Невозможно построить хороший 3-4-5-звездочный отель в поле. И это подспорье, которое, я уверен, даст толчок", - сказал Кабанов, говоря о новом механизме бюджетного кредитования регионов под 3% годовых сроком на 15 лет.

21 марта министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что власти Крыма намерены создать на западе региона новый туристический кластер, который будет называться Новая Евпатория. В него могут войти Оленевка, Тарханкут, Черноморский район, города Саки и Евпатория.

Крым два года подряд бил рекорды по туристическому потоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияКрым
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