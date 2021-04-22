Всемирный экономический форум планирует в 2022 году вернуться в Давос

ЖЕНЕВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2022 года может вновь пройти в Давосе, ориентировочно с 17 по 21 января. Эту информацию, опубликованную в четверг на сайте центра туризма "Давос - Клостерс", подтвердил официальный представитель ВЭФ Ян Цопф, сообщивший, что в настоящее время идут переговоры о ценах на гостиницы для участников.

Ежегодные встречи ВЭФ традиционно проходят в январе в Давосе, однако в 2021 году вследствие пандемии коронавируса и связанных с ней санитарных ограничений заседание было решено провести в Сингапуре 17-20 августа. В четверг центр туризма "Давос - Клостерс" проинформировал, что в январе 2022 года встреча может вернуться в родные пенаты. "Подготовка уже ведется. Если все пойдет по плану, ВЭФ должен на будущий год состояться в Давосе на неделе с 17 по 21 января", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "проводились различные переговоры с представителями ВЭФ, сферы политики, бизнеса и туризма, обсуждались, в частности, такие темы, как транспорт и жилье".

В свою очередь Цопф заявил в четверг швейцарскому информационному агентству Keystone - ATS: "Мы хотим быть верными традиции и Давосу". ВЭФ - швейцарская организация, и она "хочет оставаться в Швейцарии", сказал он.

Как отмечает агентство, для организаторов ВЭФ "предварительным условием возвращения являются разумные цены на отели". Решающую роль при принятии решения о возвращении в Давос будет играть ситуация с коронавирусом. По словам Цопфа, ВЭФ в настоящее время ведет переговоры с представителями гостиничной сферы и местными властями. Чтобы встреча состоялась в январе в Давосе, переговоры о тарифах должны завершиться к концу лета, пояснил официальный представитель.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.