Петербург, Липецкая область и Москва стали лидерами по конкурентным госзакупкам

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Липецкая область и Москва стали лидерами по показателю "количество конкурентных закупок" в 2020 году. Об этом сообщил портал "Госрасходы", запущенный Счетной палатой РФ.

Согласно данным портала, рассчитанный показатель Санкт-Петербурга составил 97,9 пунктов, Липецкой области - 96,3 пунктов, Москвы - 91,1 пункта. Помимо этого, в пятерку лидеров по данному показателю вошла Республика Крым (90,1 пункта), а также Пермский край (88,9 пункта).

В 2019 году у Санкт-Петербурга этот показатель также составил 97,9 пункта, у Липецкой области - 96,9 пункта, у Москвы - 90,8 пункта. В пятерку лидеров в 2019 году вошли Мурманская область (89,5 пункта) и Республика Крым (88,9 пункта).

По показателю "сумма конкурентных закупок" лидерами в 2020 году стали Мурманская область (90,7 пунктов), Липецкая область (89,9 пунктов), Ульяновская область (89,6 пунктов), Ленинградская область (84,5 пунктов), а также Оренбургская область (81,1 пункта).

Среди федеральных органов исполнительной власти лидерами по показателю "количество конкурентных закупок" стали Минобрнауки (100 пунктов), Росимущество (78,75 пунктов), Росздравнадзор (67,83 пункта), Росрезерв (67,77 пункта), а также Росрыболовство (66,21 пункта). Среди ФОИВ по суммам конкурентных закупок стали ФСО (100 пунктов), Росрыболовство (63,92 пункта), ФТС (58,2 пункта), а также Минюст (52,58 пунктов) и Ростехнадзор (51,52 пункта).

Ранее сообщалось, что в период с 2014 г. по 2019 г. Липецкая область стала лидером по конкурентоспособности государственных закупок по критерию "суммы конкурентных заявок", а Санкт-Петербург - по критерию "количество участников закупок". Среди федеральных органов исполнительной власти в 2014-2019 гг. максимальный рейтинг, составивший 100 пунктов, по количеству участников госзакупок получило Минобрнауки, а по суммам конкурентных заявок - Федеральная служба охраны.