Средний чек заказа продуктов в России составил 3075 рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россияне тратят на заказы продуктов в среднем 3075 рублей, а на еду из ресторанов - 1797 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса электронных платежей "ЮKassa" и сервиса доставки "Сбермаркет" (обе компании входят в экосистему "Сбера").

"Средний чек в I квартале 2021 года в сервисе "Сбермаркет", доставляющем заказы из 60 торговых сетей, составил 3075 рублей. Это на 5% меньше, чем в IV квартале 2020 года. В предновогодний период клиенты закупали продукты впрок к праздникам", - говорится в исследовании.

"Самоизоляция повлияла на покупательское поведение и активность пользователей в интернете. Все больше людей предпочитают заказывать еду с доставкой из кафе и ресторанов - мы видим это по динамике покупок, оплаченных через "ЮKassa". После предновогоднего периода, который всегда отличается повышенным покупательским спросом, в I квартале 2021 года количество онлайн-заказов еды из ресторанов не уменьшилось, а наоборот, выросло почти на 10%. На одного россиянина приходится в среднем две таких покупки в квартал, при этом средний чек покупки составляет 1797 рублей", - отметил генеральный директор "ЮMoney" Иван Глазачев, слова которого приводятся в исследовании.

По данным "ЮKassa", в I квартале 2021 года самые большие траты на онлайн-заказы в ресторанах и продуктовых магазинах были у жителей Амурской области - в среднем 7853 рубля на человека. Второе и третье места по этому показателю достались покупателям из Чукотского автономного округа и Адыгеи - 6629 и 6380 рублей соответственно. "Чаще всего продукты и еду с доставкой и оплатой через "ЮKassa" заказывают в интернете жители Рязани - в I квартале в этом регионе на человека приходится в среднем 7,1 покупки. В топ-3 регионов по этому показателю вошли также Архангельская и Еврейская автономная области - 3,2 и 3 заказа соответственно", - отметили аналитики.

В I квартале 2021 года относительно IV квартала 2020 года средний чек за онлайн-заказы еды и продуктов, оплаченные через "ЮKassa", сильнее всего вырос в Карелии - на 77% и составил 2728 рублей. За нею следуют Кабардино-Балкария (рост на 69% - до 3007 рублей) и Республика Саха (на 52% - до 2845 рублей).

В I квартале этого года в число самых популярных товаров, которые россияне заказывали через сервис, вошли бананы, молоко, сметана, апельсины, лук, морковь, сахар и мука. Реже всего в I квартале россияне покупали в "Сбермаркете" дорогие товары, например филе красной рыбы (лосося, форели), красную икру и говяжьи стейки.