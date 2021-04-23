Услугами самозанятых начали пользоваться в каждой шестой российской компании

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Каждая шестая компания в России привлекает к работе самозанятых, чаще всего - из сферы строительства и информационных технологий. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В опросе, проходившем в апреле, приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу из всех округов страны.

"О том, что их компания привлекает самозанятых для выполнения некоторых работ, сообщили 17% представителей работодателей. Больше всего работодателей, привлекающих самозанятых, среди компаний с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего - среди крупных организаций, в которых трудятся свыше 1 тыс. работников (9%)" - отмечается в материалах опроса.

Чаще всего услугами самозанятых пользуются компании из сфер строительства (25%) и информационных технологий (21%). Работодатели из производственной отрасли к такой практике прибегают редко (7%), добавляется в опросе.

Респонденты рассказали, что самозанятые чаще всего оказывают бизнесу услуги в области маркетинга, рекламы и дизайна, информационных технологий, логистики, строительства, управления персоналом, бухгалтерии и продаж.

О режиме

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

В конце марта Федеральная налоговая служба России зарегистрировала 2 млн самозанятых. Ежедневно такой статус получают более 5 тыс. человек.