{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биткойн снизился более чем на 5%

Курс криптовалюты опустился до $48,5 тыс.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 5,78%, до $48,5 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk на 05:26 мск.

На эту тему
Что будет с биткойном?
Что будет с биткойном?

По данным на 05:30 мск, курс биткойна находился на уровне $49,303 тыс. за штуку (-4,22%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

Санация на финансовом рынке
ЦБ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка
ЦБ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка
Читать полностью