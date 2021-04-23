Биткойн снизился более чем на 5%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 5,78%, до $48,5 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk на 05:26 мск.

Что будет с биткойном?

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По данным на 05:30 мск, курс биткойна находился на уровне $49,303 тыс. за штуку (-4,22%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".