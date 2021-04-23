ТПП предложила разрешить включать географические указания в таможенный реестр объектов ИС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает разрешить включать в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) объекты патентного права и географические указания. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Палата предложила профильным государственным органам предусмотреть возможность по запросу правообладателей включать в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и географические указания. В отношении этих объектов, находящихся в товарах, помещаемых под таможенные процедуры, таможенные органы смогут по решению правообладателей принимать меры по защите прав собственников, в частности, приостанавливать срок выпуска товаров", - сказал он, уточнив, что соответствующие обращения направлены в Минфин РФ, Федеральную таможенную службу РФ и Роспатент.

По словам Катырина, сейчас таможенные органы в обязательном порядке защищают права собственников объектов авторского права и смежных прав, товарных знаков и наименований мест происхождения товара, включенных по инициативе правообладателей в таможенный реестр, а также в случае признаков нарушения прав правообладателей. При этом в отношении объектов патентного права и географических указаний такая процедура защиты законом не предусмотрена.

В ТПП считают, что реализация предложений "позволит защитить права всех собственников объектов интеллектуальной собственности при прохождении таможенных процедур, а также исключить возможные финансовые потери правообладателей в случае незаконного использования третьими лицами результатов их интеллектуальной деятельности", - добавил Катырин.