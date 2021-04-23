Карьеру предпринимателя сочли привлекательной около 75% россиян

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Карьеру предпринимателя в 2020 году оценили как привлекательную 75,3% россиян; в 2019 году с таким утверждением согласились 73,7%. Такие результаты содержатся в "Глобальном мониторинге предпринимательства" (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) по России за 2020 год (исследование есть у ТАСС).

"Большинство россиян на протяжении всех лет наблюдений высоко оценивают статус предпринимателя и считают карьеру в бизнесе привлекательной. В пандемическом 2020-м уровень этой оценки пусть незначительно, но повысился (с 73,7% в 2019-м до 75,3% в прошлом году)", - говорится в исследовании.

Это может быть связано, в том числе, с тем, что СМИ стали чаще писать об историях успеха, считает директор Центра предпринимательства Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) Карина Богатырева. "При этом Россия до сих пор занимает одну из самых низких позиций в сравнении с другими странами - участницами рейтинга GEM - по части оценки людьми достаточности собственных знаний и опыта для открытия нового бизнеса. Только 36% респондентов-россиян уверены в своей компетентности до такой степени, чтобы решиться на открытие собственного дела", - сообщила Богатырева.

Число тех, кто планирует открыть бизнес в ближайшие три года, в 2020 году несколько снизилось по сравнению с 2019 годом (с 14% до 11,3%), но, тем не менее, остается достаточно высоким по сравнению с периодом 2010-2018 годов, когда этот показатель варьировался в диапазоне от 3,83% до 6,18%. В 2020 году неудачи в бизнесе боялись 46,9% респондентов. Максимальным уровень страха был в 2009 году (49,2%), а самым низким - в 2010-м (37,5%).

Согласно результатам исследования, 15% так называемых "ранних предпринимателей" (российских стартаперов) предлагают новые для своей географической области технологии, еще 13% - новые продукты и услуги. В 2020 году 7,6% начинающих предпринимателей отметили, что их бизнес связан с высокими технологиями, и это существенно больше уровня 2019 года (2,4%). Международная ориентация является основной характеристикой ранних предпринимателей, работающих в России в умеренно- и высокотехнологичных секторах.

Несмотря на пандемию COVID-19, потенциал к росту у молодого бизнеса оказался самым большим за весь период наблюдений в стране - он высок у 33% предпринимателей. При этом 21% ранних и 18% устоявшихся бизнесменов полагают, что пандемия создала новые возможности для развития бизнеса. Однако 58% начинающих и 48% устоявшихся бизнесменов также отмечают, что начать бизнес в условиях пандемии стало сложнее, чем до нее. Исследование также показало, что количество россиян, предпринимавших усилия по созданию своего дела, в 2020 году в 1,8 раза превысило число людей, закрывших бизнес.

О GEM

В 2020 году опрос проводился среди взрослого трудоспособного населения России, использовалась многоступенчатая стратифицированная вероятностная выборка объемом 2002 респондентов. Опрос проводился методом формализованного интервью "лицом к лицу". Официальным оператором мониторинга в России является исследовательская группа ВШМ СПбГУ при поддержке "Сбера".

Глобальный мониторинг предпринимательства" (GEM) существует 22 года. За это время в проекте поучаствовали 114 стран, опрошено 2,9 млн человек. В мониторинге задействовано больше 500 специалистов по исследованию предпринимательства, 200 финансовых и 300 академических и исследовательских учреждений.