Яхтенный порт в Геленджике начнет принимать первые суда в 2022 году

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Яхтенная марина, которая строится в городе-курорте Геленджик, сможет принимать первые суда с третьего квартала 2022 года. Возведение капитальных причалов завершится в 2026 году, после чего порт сможет принимать яхты любых размеров, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"Начало строительства капитальных причалов марины - в 1-й квартал 2022 года. Монтаж первой очереди плавучих понтон запланирован на 3-й квартал 2022-го. Полное завершение строительства проекта планируется в 2026 году. Но принимать первых клиентов марина сможет уже с третьего квартала 2022 года", - сообщили в пресс-службе, отметив, что первая очередь будет состоять из 100 стояночных мест.

Сейчас завершается строительство федеральной части проекта - волнозащитных сооружений. После полного окончания работ порт сможет принимать яхты любого размера с осадкой не более 5,6 м.

По данным пресс-службы, на Черноморском побережье Краснодарского края в настоящий момент расположены стоянки вместимостью до 600 судов, тогда как только в Краснодарском крае зарегистрировано около 2 тыс. судов. "Спрос на этом рынке сейчас значительно превышает возможности инфраструктуры. Из-за отсутствия свободных мест и достаточной конкуренции многие владельцы судов из других регионов страны вынуждены хранить их во внутренних водах России и перегонять на Черноморское побережье только для кратковременного использования", - подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что "Росморпорт" вложит 4,5 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, в реконструкцию инфраструктуры в порту Геленджик, остальные средства предоставит инвестор - "Морской порт Геленджик" (сумма не уточнялась). Согласно данным "Росморпорта", в состав комплекса в морском порту Геленджик войдет пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 м, длиной до 142,13 м и пассажировместимостью до 940 человек, яхтенная марина, оградительные и берегоукрепительные гидротехнические сооружения, здание пассажирского терминала с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу РФ. Проектная мощность терминала составит порядка 19,6 тыс. пассажиров в год.