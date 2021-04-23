Опрос: три четверти россиян хотели бы открыть свое дело

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян хотели бы открыть свое дело. Об этом сообщается в исследовании банка "Райффайзен", проведенном в марте 2021 года среди клиентов.

По данным аналитики, 78% участников опроса хотели бы заниматься бизнесом. Рост дохода (так ответили 65% мужчин и 58% женщин), финансовая независимость (40% мужчин и 38% женщин) и работа мечты (40% мужчин и 46% женщин) - топ-3 причин, чтобы открыть малый бизнес.

Чаще всего о своем деле задумываются россияне в возрасте до 45 лет - почти 90% людей в этой возрастной группе хотели бы заниматься своими проектами. Почти половина из них готовы совмещать их с работой в найме. Семейное положение тоже влияет на интерес к карьере предпринимателя - больше всего мотивации у тех, кто помолвлен, но пока не вступил в брак (89%).

Самые популярные сегменты бизнеса у россиян - это строительство, ремонт, дизайн, кафе, рестораны, продажа еды и IT-решений. Также популярны туризм, образование, искусство и организация переработки отходов.

Для старта многим хватило бы 100 тыс. рублей - в такую сумму свой начальный капитал оценили 14% респондентов. Однако большинство называет сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Если говорить о городах, то больше всего будущих предпринимателей живет в Новосибирске - здесь начать бизнес хотят 93% опрошенных, и в Самаре - 88%. На третьем месте Москва с 83%, а на четвертом Калининград, где стать предпринимателями хотят 80% опрошенных.

Что мешает открыть свой бизнес

Главным барьером на пути открытия собственного проекта россияне называют экономическую ситуацию - 31% опрошенных назвал ее неподходящей для ведения бизнеса. На втором месте нехватка денег, а на третьем - дефицит идей.

В рейтинге психологических барьеров лидирует страх потерять все деньги и влезть в долги. Чуть меньше будущие предприниматели боятся проблем с налоговой и бухгалтерией, а также нехватки знаний и опыта.

"Мы открываем счета огромному числу стартапов. И основатели нам рассказывают, насколько рискованный и сложный процесс создания бизнеса с нуля. Они тратят все усилия на организацию работы, первые продажи и поиск инвесторов, и времени заниматься бумажками, которые всегда сопровождают любой бизнес, у них нет. Хорошая новость, что получить все необходимое для управления бюрократией теперь можно удаленно онлайн прямо в банке, в котором откроете счет, и это может заметно снизить административную нагрузку", - говорит руководитель управления по работе с малым бизнесом "Райффайзенбанка" Денис Скоков.