Чистая прибыль "Открытия" выросла в 8 раз

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль банка "Открытие" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - марта 2021 года составила 26 млрд рублей, что более чем в восемь раз выше показателя за аналогичный период прошлого года (3 млрд рублей). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Активы банка за отчетный период увеличились на 3%, до 2,7 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 9%, до 1,8 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов возрос на 9%, до 1,8 трлн рублей. Так, кредитный портфель юридических лиц увеличился на 11%, до 1,3 трлн рублей. Рост портфеля кредитов физических лиц составил 6%, до 524 млрд рублей.

Средства клиентов по итогам первого квартала 2021 года увеличились на 3%, до 2 трлн рублей. Как следует из сообщения банке, такого показателя удалось достичь за счет роста средств корпоративных клиентов на 62 млрд рублей (или на 7%), до 1 трлн рублей. Средства физических лиц на 1 апреля составили 962 млрд рублей (снижение на 1%).

О банке

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях.

В настоящее время кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.