В Минсельхозе прогнозируют сохранение лидерства РФ по экспорту пшеницы в этом сельхозгоду

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз рассчитывает на сохранение Россией лидерства по экспорту пшеницы в 2020-2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"По прогнозу, Россия сохранит лидирующие позиции по экспорту пшеницы по итогам сезона", - отметили в министерстве.

В Минсельхозе также сообщили о том, что, по оперативным данным, в текущем сельскохозяйственном году экспортировано 43,6 млн тонн зерновых культур, что на 17,5% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (37,1 млн тонн). В том числе объем поставок пшеницы вырос на 14,5% и составил 34,7 млн тонн (+14,5%).

По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых в 2019-2020 сельскохозяйственном году составил 41,7 млн тонн, в том числе пшеницы - 33,2 млн тонн. Согласно прогнозу вице-премьера России Виктории Абрамченко, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить около 50 млн тонн. Минсельхоз оценивает экспорт зерна в текущем сельхозгоду на уровне 45 млн тонн, из которых 35 млн тонн придется на пшеницу.