В Минсельхозе прогнозируют рост производство молока на 1,2% в этом году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Производство молока в России в 2021 году составит не менее 32,6 млн тонн, что на 1,2% больше показателя за 2020 год. Такой прогноз ТАСС озвучили в пресс-службе Минсельхоза.

"Минсельхоз рассчитывает на сохранение позитивной динамики и ожидает, что производство молока в 2021 году составит не менее 32,6 млн тонн", - сообщили в министерстве.

В Минсельхозе считают, что рост в первую очередь будет обеспечен за счет создания высокоэффективной кормовой базы, внедрения инновационных технологий содержания животных, более активного использования генетического потенциала молочного стада. Там также напомнили, что в 2020 году молочная отрасль показала лучший результат за последние 10 лет. Объем производства молока превысил 32,2 млн тонн, что на 855 тыс. больше показателя 2019 года.