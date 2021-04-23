Bild: переговоры между Россией и Германией по "Спутнику V" еще продолжаются

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Переговоры между Россией и Германией по приобретению вакцины от коронавируса "Спутник V" еще не завершены, контракта нет. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на источники в правительстве.

В четверг премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, находясь в Москве, сообщил о планах ФРГ приобрести в общей сложности до 30 млн доз в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). По его данным, закупка может состояться в июне, июле и августе.

Bild пишет, что Кречмер не имеет отношения к переговорному процессу, который ведется на уровне федеральных властей, а не региональных. Его заявления не были согласованы с правительством страны, говорится в сообщении. "Переговоры о закупке "Cпутника V" еще идут", - пишет газета.

Германия и "Спутник V"

В ФРГ неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российский "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию ЕМА. Ранее Шпан сообщил, что Германия намерена провести двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках вакцины "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС.

7 апреля власти Баварии заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата. Ряд премьер-министров других федеральных земель Германии приветствовал заявление Шпана о готовности начать двусторонние переговоры с Россией.

В четверг премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер сообщил о планах ФРГ "купить трижды по 10 млн доз "Спутника V". Он уточнил, что его регион в таком случае может получить от 500 тыс. доз вакцины. В тот же день пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел с Кречмером телефонный разговор. Как отметили в Кремле, в ходе беседы "особое внимание уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией".

На сегодняшний день российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.