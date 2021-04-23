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На платформе Московского инновационного кластера появился сервис брокериджа

Воспользоваться услугой сервиса могут участники кластера, для этого необходимо подать заявку в соответствующем разделе и разместить краткое описание своего проекта

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. На платформе Московского инновационного кластера (МИК) начал работу новый сервис - "Технологический брокеридж". Об этом сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Воспользоваться услугой специализированного сервиса по решению технологических проблем проектов в режиме одного окна "Технологический брокеридж" могут участники Московского инновационного кластера. Для этого им надо подать заявку в соответствующем разделе и разместить краткое описание своего проекта. Затем с ними проведут интервью, на котором определят потребности проекта", - говорится в сообщении.

Заявку передадут аккредитованному технологическому брокеру, который реализует запрос предприятия. При этом каждый проект получает индивидуальное сопровождение даже после удовлетворения всех текущих потребностей, чтобы своевременно выявить новые запросы и решать возникающие проблемы.

Первыми услугу попробовали в отрасли медицины и фармацевтики, а в число внешних аккредитованных брокеров вошли Сеченовский университет, комплекс биомедицинских технологий "Мосмедпарк" и Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. В дальнейшем в число направлений планируется добавить информационные технологии и продукты с использованием искусственного интеллекта, пищевую промышленность, энергетику, транспорт и другие сферы.

Московский инновационный кластер - площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам МИК доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В состав кластера входят более 20 тысяч организаций. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

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