X5 Retail Group в декабре может начать торговлю лекарствами на своем маркетплейсе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. X5 Retail Group, управляющая в России торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует в декабре 2021 года заняться торговлей лекарствами на базе своего маркетплейса. Об этом ТАСС сообщил в компании управляющий директор онлайн-гипермаркета "Перекресток впрок" Леонид Довладбегян.

"Законодательство о продаже фармацевтической продукции требует, чтобы онлайн-ретейлеры имели лицензию сроком минимум от одного года. Онлайн-гипермаркет "Перекресток впрок" получил ее в конце прошлого года, таким образом уже в декабре мы планируем начать торговать лекарствами и другим аптечным ассортиментом. Кроме того, фармацевтический ассортимент может быть разрешен для продажи через маркетплейсы и агрегаторы. Такая инициатива сейчас обсуждается, мы положительно относимся к ней", - сообщил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что ретейлер получил лицензию на фармацевтическую деятельность.

Президент РФ Владимир Путин подписал 3 апреля закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов. Продажу лекарств могут осуществлять интернет-магазины, обладающие фармацевтической лицензией более года.