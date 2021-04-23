Эксперты отметили рост спроса на бронирование гостиниц в России в апреле

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россияне в апреле 2021 года потратили на бронирование гостиниц по всей стране более 550 млн рублей - это на 60% показателя 2019 года, когда пандемии еще не было. Такие данные приводит пресс-служба ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса банка.

"В апреле россияне потратили на бронирование российских гостиниц свыше 550 млн рублей - на 60% больше, чем в допандемийном 2019 году. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Также в преддверии майских праздников в 1,5 раза вырос спрос на аренду автомобилей, однако траты на авиаперелеты и туры еще не восстановились к допандемийному уровню", - отмечается в сообщении.

Согласно данным ВТБ, в 3,5 раза увеличилась выручка гостиниц Калининграда, втрое - Краснодарского края. В 2,5 раза вырос спрос на бронирование гостиниц в Московской и Нижегородской областях, более чем вдвое - в местах размещения в Горном Алтае и Екатеринбурге, в 1,5 раза - на Ставрополье. Однако рекордный всплеск интереса туристов зафиксирован в Териберке Мурманской области - там выручка гостиниц к 2019 году увеличилась почти в девять раз.

При этом расходы россиян на авиабилеты и туры по-прежнему еще не восстановились к допандемийному уровню и составили по итогам трех недель апреля около 4 млрд рублей - на 16% меньше, чем два года назад, свидетельствуют данные ВТБ.

"Параллельно с ростом интереса россиян к внутреннему туризму активно развивается инфраструктура. Поэтому на майские праздники многие россияне выбрали внутренние направления для традиционного весеннего отдыха и начали активно бронировать туры по России на лето, а также отправились за город. Мы ожидаем, что в течение длинных майских выходных и в летний сезон выручка российских гостиниц и туроператоров, специализирующихся на российских направлениях, может кратно вырасти даже к допандемийному 2019 году", - прокомментировал данные начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимир Турчин, слова которого привела пресс-служба.