Эксперты сообщили о росте заказов продуктов в офисы в России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Оборот заказов в офисы и рестораны увеличился на 69% в марте и на 81% в апреле по сравнению с январем на фоне отмены режима дистанционной работы в ряде регионов после Нового года. Это следует из аналитики сервиса Igoоods, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Оборот заказов в сегменте B2B увеличился на 69% в марте по сравнению с январем. По сравнению с февралем 2021 года в марте компании сделали на 28% больше заказов. Среди всех корпоративных клиентов сервиса 60% составляют офисы, остальные 40% приходятся на компании сегмента HoReCa [рестораны и отели]. Рестораны заказывают чаще, чем отели - в их заказы входят продукты для приготовления блюд, а также хозяйственные принадлежности", - сообщили в компании. Оборот заказов от корпоративных клиентов с 1 по 20 апреля вырос на 81% по сравнению с оборотом с 1 по 20 января.

Если сравнивать с мартом (с 1 по 20 число), то вырос на 6,6%.

Эксперты связывают рост спроса с возвращением компаний в офисы. Власти Москвы в конце января отменили обязанность работодателей отправлять на удаленку треть сотрудников. "В марте 2021 мы доставили рекордное для сервиса количество заказов в сегменте B2B за все время работы. Такой активизации не было даже перед Новым годом, на который приходится традиционный пик спроса. Мы связываем это с тем, что компании выводят в офлайн-офисы все больше сотрудников", - отметил управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов Григорий Кунис, слова которого приводит в своем исследовании сервис. В марте 2020 г. деятельность многих компаний остановилась из-за режима самоизоляции, и к обороту заказов от юрлиц допандемийного уровня Igooods вернулся только к декабрю 2020 года, отметили в компании.

Аналитики сервиса Catery также зафиксировали рост спроса на доставку бизнес-ланчей в офисы в I квартале. "Интерес к доставке вырос примерно в три раза за последние два месяца. Сервис связывает рост показателей с массовым возвращением людей в офисы, а также с отменой требования об обязательной удаленной работе 30% сотрудников в Москве. Несмотря на кажущийся интерес к работе из дома, большинство компаний все же возвращаются к привычному распорядку, который существовал до начала пандемии", - сообщил ТАСС операционный директор Catery Андрей Черепанов.

Средний чек юридических лиц с января по март увеличился почти на 10%, отметили в Igooods. Самые популярные товары: йогурты, печенье, фрукты, канцелярия и хозяйственные принадлежности (губки для посуды и жидкое мыло).