Совфед одобрил закон о минимальной загрузке заводов по производству спирта

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, устанавливающий нормы минимального использования производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта на уровне 70%.

Документ обязывает организации, которые владеют оборудованием для производства этилового спирта, обеспечить объем производства этилового спирта в соответствии с нормой минимального использования. Также устанавливается норма минимального использования производственной мощности при производстве этилового спирта в размере 70%. Данные нормы не затронут добросовестных производителей этилового спирта и будут способствовать сокращению объемов нелегального производства этилового спирта на лицензируемом оборудовании, говорится в сопроводительных документах.

Уточняется, что норма минимального использования производственной мощности - минимально допустимый объем производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта за определенный период времени на принадлежащем организации технологическом оборудовании. Вносятся изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которым невыполнение минимального объема производства спирта или алкоголя будет основанием для аннулирования лицензии завода.

Документ также предусматривает проведение на территории Калининградской области эксперимента продолжительностью два года - с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года - по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада. Цели эксперимента - тестирование возможности нанесения федеральных спецмарок на таможенных складах на алкогольную продукцию для исключения рисков нелегального оборота ввозимой в РФ алкогольной продукции.