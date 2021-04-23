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Совфед передал Минстрою все полномочия по регулированию работы ГИС ЖКХ

Сейчас эти полномочия находятся в совместном ведении Минцифры и Минстроя

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Сейчас эти полномочия находятся в совместном ведении Минцифры и Минстроя. Ранее также был принят закон, согласно которому функции государственного заказчика, ответственного за координацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ, были переданы Минстрою.

Теперь полномочия в сфере организационно-технических вопросов функционирования ГИС ЖКХ переходят исключительно в Минстрой, в том числе по установлению порядка взаимодействия иных информационных систем с ГИС ЖКХ и единых форматов для такого информационного взаимодействия.

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