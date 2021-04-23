Михельсон заявил, что "Арктик СПГ - 2" построен на 39%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Общий прогресс проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ - 2" на 31 марта составляет 39%, первая очередь готова уже на 53%. Об этом сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Общий прогресс составляет 39%", - сказал он.

По его словам, проект реализуется по графику и будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Он также напомнил, что в настоящий момент идут пусконаладочные работы на четвертой линии "Ямал СПГ", уже получены первые объемы СПГ. Очередь будет введена в 2021 году.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 году и 2026 году соответственно.