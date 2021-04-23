Минпромторг пока не планирует решений по жесткому регулированию цен на металлопродукцию

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минпромторг пока не предлагает никаких мер по жесткому регулированию цен на металлопродукцию, говорится в сообщении министерства.

"Тема цен на металл резонансная, вокруг нее ведется много дискуссий, обсуждаются разные концепции, возможные сценарии развития ситуации на рынке по поручению правительства прорабатываются Минпромторгом России совместно с экспертным сообществом, однако никаких решений по жесткому нерыночному регулированию цен на металлопродукцию министерство на сегодняшний день не предлагает", - говорится в сообщении.

Минпромторг подчеркивает, что всегда выступает за максимальное использование рыночных механизмов стабилизации ситуации - таких, как заключение прямых долгосрочных формульных контрактов.

Накануне источник, участвовавший в одном из совещаний Минпромторга с экспертами и специалистами, сообщил ТАСС, что российские власти рассматривают ряд возможных мер в отношении цен на металлопродукцию, среди которых предлагается обязать металлургов создавать резервы продукции для госстройки, ограничить экспорт их продукции и организовать биржевые торги. По его словам, обсуждается возможность формирования "мобилизационного задания", что обяжет металлургов создавать определенный резервный фонд продукции, которую в случае скачков цен на рынке можно будет продавать государству или напрямую компаниям, задействованным в госстроительстве, но по демпфированной цене.

Также на совещаниях рассматривалась возможность организации биржевых торгов металлопродукцией строительного ассортимента. Компании, по определенной цене продавшие на бирже арматуру и другую строительную металлопродукцию в нужном для внутреннего рынка количестве, смогут получить "билет" на вывоз остальной продукции за рубеж. Также обсуждается возможность введения ограничений на экспорт лома, железорудного сырья и металлопродукции низких переделов и отмена возврата части экспортного НДС на продукцию низких переделов. Кроме того, может быть введена индикативная цен на металлопродукцию для внутреннего рынка с изъятием в бюджет сверхмаржи от продаж.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. Правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.