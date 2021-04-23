Генпрокурор Нидерландов заявил, что экс-акционеры ЮКОСа должны получить компенсацию от РФ

ГААГА, 23 апреля. /ТАСС/. Решение о выплате РФ более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа должно остаться в силе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заключении генпрокурора Нидерландов Пола Власа, опубликованном на сайте Верховного суда страны.

По мнению генпрокурора, вынесенный апелляционным судом Гааги вердикт о восстановлении в силе арбитражных решений, обязывающих РФ выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, "является правильным с юридической точки зрения". Кроме того, он признал сами арбитражные решения "достаточно мотивированными".

"С учетом этого генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить [поданную РФ] кассационную жалобу и оставить в силе решение апелляционного суда", - говорится в документе.

Дата вынесения решения Верховным судом остается неизвестной и будет оглашена позже. Заключение генерального прокурора является независимой рекомендацией, которую судьи могут как принять во внимание, так и проигнорировать. Стороны получат возможность направить суду свои соображения относительно этого заключения генпрокурора.

История вопроса

Ранее российская сторона представила свою позицию, в соответствии с которой арбитражные решения о выплате более $50 млрд должны быть отменены, так же как и вердикт апелляционного суда Гааги, восстановившего эти арбитражные решения после отмены окружным судом Гааги. Один из основных аргументов РФ заключается в том, что арбитражная оговорка (то есть сама возможность создания международного арбитража), содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, не могла применяться, поскольку РФ не ратифицировала этот международный договор. В свою очередь адвокаты бывших акционеров ЮКОСа заявили о необходимости сохранения в силе решения апелляционного суда Гааги.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года стало известно, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.