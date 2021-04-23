На соревнования по искусственному интеллекту в России выделят около 850 млн рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Около 850 млн руб. будет направлено на проведение до 2024 года более 100 хакатонов по технологиям искусственного интеллекта. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах РФ, также федеральным проектом "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика" предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники", - цитирует аппарат слова Чернышенко.

По его словам, общее количество участников соревнований будет более 20 тыс. человек. "Президент в ходе послания отметил, что наша задача такие технологии, как искусственный интеллект, поставить на службу гражданам нашей страны", - подчеркнул Чернышенко.

Хакатон по искусственному интеллекту - конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают поставленную организаторами бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с использованием государственных наборов данных. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.

Оператором хакатонов определено АНО "Россия - страна возможностей", основной целью мероприятий является повышение интереса у молодежи к технологиям искусственного интеллекта, развитие кадрового потенциала данного направления и выявление талантливых ИИ-разработчиков. Роль регионов заключается в поддержке проведения популяризационных лекций и региональных хакатонов, а также вовлечении местных сообществ в участие.

Вопрос о проведении первого хакатона в Нижнем Новгороде Чернышенко обсудил с губернатором Глебом Никитиным в ходе визита в Нижегородскую область. "Мы приняли решение первый хакатон провести в Нижнем Новгороде в рамках VI ежегодного федерального форума по цифровой экономике - ЦИПР 2021", - пояснил вице-премьер.

В августе 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий был утвержден паспорт федерального проекта "Искусственный интеллект", входящий в нацпроект "Цифровая экономика РФ". Финансирование этого направления в России в 2021-2024 гг. составит более 30 млрд рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников.