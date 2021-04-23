МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует поддержать проекты с Узбекистаном минимум на $8 млрд, сообщил председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, выступая в Совете Федерации.

"Сейчас мы видим проектов [с Узбекистаном] впереди минимум на $8 млрд, которые мы можем поддержать со стороны ВЭБ. Повестка развивается, думаю, что горизонт будет расширяться. Будет больший объем запрашиваемых средств. Видим позитивный настрой со стороны узбекских коллег", - сказал он.

Он отметил, что за последние пять лет ситуация с сотрудничеством с Узбекистаном в корне изменилась. Между главами государств сложились хорошие отношения и есть сигнал о том, что надо поддерживать торговлю между странами.

"Недавно в рамках Иннопрома в Ташкенте мы подписали несколько важнейших соглашений. Мы являемся свидетелями работающего металлургического комбината, который был построен в Ташкенте при помощи инструментов РЭЦ. Мы поставляем подвижной состав российского производства для нужд ташкентского метро. Значит перевозка для граждан будет безопасной и комфортабельной. Мы участвуем в поставке российского оборудования и технологий для разработки большого медного и золотого месторождений в Узбекистане", - сообщил Шувалов.