Четвертая линия "Ямал СПГ" будет запущена в ближайшие 2-3 недели

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Последняя линия "Ямал СПГ" может быть запущена в ближайшие недели. Об этом сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Я ожидаю в ближайшие 2-3 недели", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Ямал СПГ" - второй российский крупнотоннажный проект по сжижению природного газа, он реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. Его акционерами являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%). В настоящее время введены в эксплуатацию три основные линии завода - по факту они совокупно производят 17,5 млн т СПГ в год.

Четвертая опытно-промышленная очередь "Ямал СПГ" построена с использованием запатентованной "Новатэком" технологии "Арктический каскад" и российского оборудования. До этого все линии СПГ-проектов в России строились по зарубежной технологии. По проекту мощность линии составляет 0,9-0,95 млн т, но она может быть увеличена до 1,5-1,6 млн т в год.

Ранее "Новатэк" планировал закончить строительство в конце 2019 года, потом срок переносился на первое полугодие 2020 года, затем - на первый квартал 2021 года. В феврале этого года Михельсон сообщил журналистам, что задержка запуска четвертой линии почти не повлияла на ее стоимость.