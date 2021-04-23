В 2020 году прокуроры вдвое чаще выявляли необоснованный рост цен на продукты в России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2020 году вдвое чаще выявляли факты необоснованного роста цен на продукты и другие товары первой необходимости. Об этом сообщил в пятницу генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности в стране.

По его словам, в минувшем году "более чем вдвое, с 1 129 до 2 295, увеличилось число выявленных нарушений в сфере ценообразования". "Прокурорского вмешательства потребовал необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости, средства индивидуальной защиты, - отметил Краснов. - Принятыми мерами удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост во многих регионах страны".

Ранее в Генпрокуратуре сообщили ТАСС, что организованный надзорным ведомством мониторинг цен на продукты позволил пресекать попытки их роста с начала пандемии. В условиях распространения коронавирусной инфекции для защиты прав граждан прокуроры стали активнее работать с сообщениями о нарушениях законодательства о ценообразовании на продовольственные товары. Прокуроры наладили мониторинг, взаимный обмен информацией с Федеральной антимонопольной службой, организовали регулярные надзорные проверки.

Только в первом полугодии 2020 года проверки помогли вскрыть более 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары, для их устранения внесено свыше 270 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 виновных лиц. Для предупреждения случаев необоснованного повышения цен прокурорами объявлено более 540 предостережений.