РБК: TikTok обошел "ВКонтакте" по времени пользования приложением за неделю

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские пользователи TikTok провели с 4 по 10 апреля 13,93 млрд минут в мобильном приложении социальной сети. Таким образом, TikTok занял первое место по этому показателю в РФ, обойдя соцсеть "ВКонтакте", аудитория которой провела в приложении 11,08 млрд минут, сообщает издание РБК со ссылкой на данные аналитической компании AppAnnie.

По данным РБК, "ВКонтакте" лидировала по совокупному времени, проводимому ее пользователями в приложениях, до апреля текущего года. При этом отмечается, что среднее время использования приложения двух сервисов существенно различается. Так, пользователи TikTok в неделю проводят в приложении примерно 8 часов, пользователи "ВКонтакте" - около трех часов и 46 минут. Недельная аудитория TikTok составляет около 29 млн человек и по-прежнему существенно уступает числу пользователей "ВКонтакте", которой в неделю пользуются 49 млн человек.

Эксперты, опрошенные РБК, связали данные AppAnnie с механикой приложения TikTok, а также со спецификой самих публикаций в соцсети, опережающих в простоте потребления контент "ВКонтакте".

В свою очередь, представитель"ВКонтакте" в беседе с РБК назвал невозможной задачу конкурирования с TikTok по показателю времени, проведенного в приложении сервиса. Он отметил, что "ВКонтакте" "будет рада помочь AppAnnie с правильным подсчетом времени, чтобы не вводить пользователей в заблуждение". Представитель соцсети добавил, что, по данным исследовательской компании Mediacsope, интернет-пользователи суммарно проводят во "ВКонтакте" в три раза больше времени, чем в TikTok.