Шувалов сообщил о заинтересованности ВЭБ.РФ в финансировании "суперотраслей"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в рамках новой стратегии госкорпорации намерен участвовать в финансировании так называемых суперотраслей, в том числе проектов по внедрению шестого поколения мобильной связи. Об этом в Совете Федерации заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

В соответствии с дорожной картой реформы институтов развития ВЭБ.РФ должен к 1 июля представить обновленную стратегию группы.

"Это, конечно же, новые суперотрасли, которые будут проистекать из новой энергии, водородной энергетики, это шестое поколение мобильной связи и многие другие", - сказал Шувалов, говоря о новой стратегии госкорпорации.

Он также отметил, что в новой стратегии ВЭБ "проповедует принцип клиентоцентричности". "Мы в любом случае должны быть абсолютно открытыми и действовать по лекалам, которые не позволят субъективно относиться к любой инициативе от предпринимательства, мы такие инструменты сейчас нарабатываем. Мы должны быть открыты к тому, что если готовится кредитование с высокой степенью потенциала по экспорту, мы должны такой проект брать обязательно в разработку", - добавил Шувалов.

Он отметил, что ВЭБ.РФ в принципе нацелен на создание бизнес-партнерств и доведение средств до компаний исходя из задач, поставленных правительством. "Часто представляется, что ВЭБ - либо это исключительно бизнес, который должен зарабатывать на рынке, либо как продолжение министерств и ведомств. Это совсем не такое положение. Это бизнес-структура, которая работает под руководством президента и правительства, но основанная ее цель - это бизнес, а теперь вместе с функциями, которые мы получили по управлению организациями развития - это создание партнерств и трансляция всех правительственных сигналов доведения капитала вплоть до микро- и малого финансирования", - сказал он.

Ранее зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства, глава набсовета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что помимо текущей деятельности у ВЭБ.РФ появляются четыре новых стратегических направления. Это инвестиции в крупнейшие проекты в рамках фронтальных стратегий правительства. Поддержка проектов, направленные на повышение конкурентоспособности, экспортоориентированные проекты и нацеленные на создание суперотраслей для технологического прорыва. Третье направление: проекты региональной повестки, в том числе реализуемые на принципах государственно-частного партнерства. ВЭБ.РФ становится драйвером проектов инфраструктуры будущего, направленные на развитие агломераций.

В апреле Шувалов отмечал, что ВЭБ в рамках новой бизнес-модели планирует реализовать инвестиционные проекты на 10 трлн рублей к концу 2025 года.