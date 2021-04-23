Песков заявил, что кабмин продолжает рыночное регулирование цен на базовые продукты

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство России продолжает работу по рыночному регулированию цен на базовые продукты питания, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил о позиции главы государства, согласно которой такое регулирование должно проводиться исключительно рыночными механизмами.

Так представитель Кремля отреагировал на информацию о том, что российские потребители якобы вынуждены экономить на базовых продуктах питания, среди которых - картофель и яблоки. В ответ на вопрос, нужно ли рыночно сдерживать цены на эти и другие базовые продукты, он заметил: "Исключительно рыночная регулировка цен - это то, о чем неоднократно уже говорил президент". "И в том числе он говорил это в послании, - напомнил Песков. - Эта работа продолжается правительством".

Как пояснил пресс-секретарь главы российского государства, в прошлом году доходы населения действительно снизились, но это произошло во всем мире. "Президент говорил о том, что падение доходов произошло, к сожалению, во всех странах мира вследствие пандемии, - указал Песков. - Эти проблемы, действительно, хорошо известны".

Представитель Кремля напомнил, что эти темы глава российского государства Владимир Путин поднимал и в послании Федеральному собранию. Сейчас российские власти ведут работу, чтобы "выправить эту ситуацию", заключил Песков.