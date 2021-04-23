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"Новатэк" рассчитывает на решение о привлечении ресурсов Тамбея для роста выпуска СПГ

Ранее президент подписал указ, согласно которому объем производства СПГ в арктической области должен достичь 64 млн тонн к 2030 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Новатэк" рассчитывает на скорейшее принятие правительством России решения о привлечении ресурсов Тамбейской группы месторождений для роста производства СПГ в Арктике до 64 млн тонн к 2030 году. Об этом сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Указом президента РФ Владимира Путина о развитии Арктики от ноября прошлого года предусмотрено, что объем производства СПГ в арктической области должен достичь 64 млн тонн к 2030 году. Руководство "Новатэка" не видит возможности выполнить указ президента в таком объеме без направления ресурсов Тамбейской группы на СПГ. Правительство рассматривает эти вопросы и, я думаю, в ближайшие месяцы будет принято определенное решение", - сказал он.

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