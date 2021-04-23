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В "Сбере" ожидают существенного роста прибыли в 2021 году

Результаты первого квартала оказались довольно оптимистичными, но пока о "рекордах зарекаться рано", заявил Герман Греф

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Прибыль "Сбера" в 2021 году будет существенно больше, чем в прошлом году, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

"Что касается нашей прибыли, первый квартал очень оптимистичен. Мы существенно увеличиваем объем прибыли к прошлому году. Но я бы воздержался от прогнозов. Это будет не немножко, скорее всего, а существенно больше, чем в прошлом году. Но пока лучше давайте работать, чем делать прогнозы", - сказал он.

Греф также отметил, что первый квартал 2021 года сложился для Сбербанка неплохо, но, по его словам, о "рекордах зарекаться рано".

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом на 10% и составила 760,3 млрд руб.

Акционеры Сбербанка на сегодняшнем годовом собрании утвердили рекордные дивиденды за 2020 год в размере 422,4 млрд руб. (55,9% от прибыли по МСФО), следует из материалов банка. Дивидендные выплаты за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка составят 18,70 руб. на акцию.

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