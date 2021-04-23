Объединение строителей сообщило о росте цен на металл за март - апрель на 20%

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 апреля. /ТАСС/. Цены на металл на территории Российской Федерации выросли за март - апрель 2021 года на 20%. Об этом ТАСС сообщил в пятницу президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Международного строительного чемпионата.

"Ситуация со стоимостью строительных материалов - проблема номер один в жилищном строительстве. Мы сейчас наблюдаем продолжение роста цен на металл, с марта подъем цен доходит до 20% по определенным его видам. Производители анонсируют рост цен на металл во втором квартале на 25%, что дает удорожание стоимости металла к четвертому кварталу 2020 года более чем в два раза по ряду позиций", - сказал он.

Глушков напомнил, что повышение стоимости стройматериалов привело к снижению рентабельности стройки и увеличению цен на новостройки в России. "Когда себестоимость строительства растет большими темпами, чем рынок, это снижает фиксированную норму прибыли. И может получиться так, что из-за удорожания часть проектов просто станет убыточной, хотя, казалось бы, механизм эскроу <...> защищает интересы всех", - добавил президент НОСТРОЙ.

Ранее НОСТРОЙ сообщал, что на рынке металлопродукции России, в зависимости от региона и номенклатуры, рост цены в ноябре и декабре 2020 года составил до 50%, а по ряду позиций (арматура) - до 100%. При этом основной рост состоялся в декабре 2020 года. В объединении отмечали, что в НОСТРОЙ поступило более 20 заявок от небольших строительных компаний России для заключения прямых договоров с металлургами на поставку 62 тыс. тонн металла по ценам от производителей.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.