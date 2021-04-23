Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения

КАИР, 23 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в состоявшемся в пятницу утром телефонном разговоре договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортами. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады.

По его словам, "разговор двух лидеров касался всех вопросов двусторонних отношений, в первую очередь связанных с сотрудничеством в сфере туризма". "Была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после успешного совместного сотрудничества в этом отношении и на основе стандартов безопасности и комфорта, предоставляемых египетскими аэропортами для туристов".

Египетский лидер, отметил Рады, приветствовав возвращение авиасообщения, "выразил надежду на то, что это решение придаст импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя странами". Никаких точных дат возобновления перелетов в коммюнике не приводится. В ходе разговора стороны обсудили также инвестиционное сотрудничество между странами, ситуацию в Ливии и спорную плотину в Эфиопии.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца, в апреле. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.