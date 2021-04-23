АТОР прокомментировала новость о возобновлении полетов на курорты Египта

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские туроператоры смогут запустить чартеры на курорты Египта через 7-14 дней после возобновления авиасообщения, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Пока дата не объявлена. С даты - через 7-14 дней", - сказала Ломидзе.

22 апреля эксперт отмечала, что в Египте находится 10 тысяч российских туристов. По ее словам, если будут разрешены чартерные рейсы, то можно рассчитывать на цены уровня 2015 года.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в 2015 году.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.