На Сахалине в 2024 году планируют запустить водородные поезда

ТАСС, 23 апреля. Пассажирское сообщение на водородных поездах на Сахалине планируется начать в 2024 году, сообщил директор по стратегическому развития и анализу "Трансмашхолдинга" Игорь Селезнев.

"Действительно, это очень амбициозная задача. Уже в 2024 году мы должны запустить пассажирское сообщение с использованием поезда на водородных топливных ячейках. Если быть точным, мы говорим о семи поездах", - сказал он на Дне открытых дверей Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по водородному поезду на Сахалине могут запустить в 2023 году.

"Уже сейчас только с точки зрения разработки одной модели мы оцениваем инвестиции в этот поезд в более 1 млрд рублей", - сказал Селезнев. Он отметил, что в рамках проекта его участникам - правительству Сахалинской области, Росатому, "Российским железным дорогам" (РЖД) и "Трансмашхолдингу" (ТМХ) - предстоит решить вопрос получения водорода, его транспортировки, заправки, обслуживания и разработки соответствующей регуляторной базы. "Весь комплекс этих задач мы должны решить к 2024 году", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Росатом и ТМХ изучат вопрос создания совместного предприятия для развития водородных проектов в транспортном секторе. Накануне "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом), производитель промышленных газов Air Liquide и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого изучат возможность организации производства низкоуглеродного водорода на Сахалине. Объемы производства водорода на острове, по предварительным оценкам Росатома, могут составить от 30 тыс. до 100 тыс. тонн в год.

В 2019 году РЖД, Росатом, ТМХ и власти Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах, их планируется испытать на Сахалине. Производством поезда на водородных топливных элементах организовано "Трансмашхолдингом" и Росатомом. При этом Росатом отвечает за производство и поставку водородного топлива, организовывает и эксплуатирует заправочную инфраструктуру, РЖД планирует стать заказчиком поездов, а ТМХ отвечает за разработку и изготовление водородного поезда.