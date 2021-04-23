Минвостокразвития, Росатом и Сахалин подписали соглашение по созданию водородного кластера

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию водородного кластера подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Сахалинской области и госкорпорация "Росатом" на Днях открытых дверей Сахалинской области, которые проходят в Москве 22 и 23 апреля.

Документ был подписан главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, губернатором региона Валерием Лимаренко и первым замгендиректора - директором блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кириллом Комаровым.

"Масштабный проект на Сахалине может стать флагманским для развития на Дальнем Востоке этой высокотехнологичной отрасли. У региона есть ряд мощных конкурентных преимуществ - географическая близость к потенциальным крупным потребителям водорода, научный задел, комплексные меры государственной поддержки инвестиционных проектов. Успех сахалинского проекта позволит тиражировать опыт в других дальневосточных регионах", - сказал Чекунков.

По словам Лимаренко, реализация проекта водородного кластера имеет стратегическое значение, поскольку будет способствовать развитию высоких технологий, модернизации промышленности, транспорта и инфраструктуры Сахалинской области, повышению ее экспортного потенциала, развитию партнерства между участниками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В кластере будут созданы все условия "для реализации прорывных проектов в разных секторах", его резидентам будут оказаны всевозможные меры поддержки.

"Сегодня для Росатома водородная энергетика является одним из приоритетных направлений бизнеса, и мы активно работаем над проектами в этой области. Уверен, что наше сотрудничество с правительством Сахалинской области даст импульс развитию экономики региона и повысит его инвестиционную привлекательность. <…> Ранее мы подписали с правительством Сахалинской области соглашение о запуске на острове поездов на водородных топливных элементах, а теперь определили широкий спектр взаимодействия, подразумевающий комплексные преобразования в жизни острова", - сказал Комаров.

Соглашение предусматривает сотрудничество, в том числе, включая строительство водородно-производственного комплекса, организацию цепочки поставок водорода на внешние рынки и местным потребителям, создание водородного парка с предприятиями, реализующими проекты в этой области. Как уточнили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, для подготовки кадров, трансфера технологий и обмена опытом также планируется создать центр компетенций в сфере водородной и иной чистой энергетики на базе Сахалинского государственного университета.