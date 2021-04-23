Кремль подтвердил договоренность о полном возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси ранее сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Практические параметры возобновления рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх отработают компетентные службы, уточнили в пресс-службе Кремля по итогам беседы двух лидеров. "С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, что отвечает дружественному характеру отношений двух стран и народов", - отметили в Кремле.

Также в Кремле сообщили, что Путин и ас-Сиси обсудили поставки российских вакцин от коронавируса и локализацию их производства в Египте. Как указали в пресс-службе российского лидера, в разговоре было констатировано, что вступивший в силу в январе этого года Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях. "В данном контексте рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и локализацию их производства в Египте", - отмечается в сообщении.

Лидеры также обменялись мнениями относительно предпринимаемых обеими странами усилий по содействию урегулированию в Ливии, добавили в Кремле.

Проблемы авиасообщения между РФ и Египтом

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца, в апреле.

В 2020 году авиасообщение между двумя странами прерывалось из-за пандемии коронавируса.