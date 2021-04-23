Координаты нескольких сотен объектов на снимках с МКС уточнили с разработкой ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Точные координаты нескольких сотен объектов на земной поверхности с фотоснимков из космоса определили благодаря новой аппаратуре резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В столичной особой экономической зоне работают порядка 15 компаний, чьи разработки применяются в космической индустрии. Так, усовершенствованное оборудование компании "руКэп" установлено на Международной космической станции с 2019 года, за это время оно позволило определить точные координаты объектов на сотнях снимках с орбиты. Техническое решение российских изобретателей сократило радиус поиска географического объекта, соответствующего снимку, с 800 до 2 км. Это уникальное оборудование, аналогов которому нет в зарубежной практике", - сказал глава департамента Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.

В пресс-службе пояснили, что аппаратура, присоединенная к фотокамере, измеряет угол наклона объектива относительно корпуса МКС. Данные записываются в бортовой компьютер, и специальная программа рассчитывает точные географические координаты земной поверхности, соответствующие каждому фотоснимку.

Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, предыдущая версия аппаратуры от резидента столичной ОЭЗ успешно отработала на МКС с 2012 по 2019 год. Космонавты активно используют оборудование, делая снимки через иллюминаторы МКС. Если раньше аппаратура была установлена на один фотоаппарат и позволяла осуществлять фотосъемку с одного иллюминатора, то модернизированный вариант позволяет задействовать два фотоаппарата и три иллюминатора.

"Более того, ныне действующий комплекс обладает функцией наведения и может производить фотосъемку в полуавтоматическом режиме по заранее заданным координатам в момент их прохождения МКС", - процитировали Дегтева в пресс-службе.