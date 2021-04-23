Генпрокурор указал, что ущерб от коррупции в 2020 году составил 58 млрд руб.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ущерб от коррупционных преступлений в России в 2020 году составил 58 млрд рублей. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора Игоря Краснова Совету Федерации за 2020 год.

"В 2020 году размер причиненного материального ущерба от преступлений коррупционной направленности по расследованным преступлениям составил 58,4 млрд рублей. Это 11,4% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений", - отмечается в докладе.

В 2019 году размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составлял 55,1 млрд рублей, или 8,8% от общей суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений.

В докладе отмечается, что в минувшем году "незначительно увеличилась сумма добровольно возмещенного материального ущерба от преступлений коррупционной направленности". В 2020 году она составила 4,2 млрд рублей, в 2019 году - 4,1 млрд рублей.

В то же время более чем в два раза увеличилась стоимость изъятого имущества, денег и ценностей обвиняемых в коррупции (в 2020 году она составила 3,9 млрд рублей, а в 2019 году - 1,5 млрд рублей). Стоимость имущества, на которое наложен арест, выросла на 33% (в 2020 году - 24,3 млрд рублей, в 2019 году - 18,2 млрд рублей). Иски о возмещении ущерба от коррупционных преступлений предъявлены в прошлом году почти всеми прокурорами субъектов РФ.