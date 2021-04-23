Банк России повысил ключевую ставку

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России уже второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - теперь до 5% с 4,5% годовых, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 5% годовых. Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска", - указывает регулятор.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении.

Повышение ключевой ставки будет способствовать росту привлекательности депозитов, отметил ЦБ. "Принятые Банком России решения о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят рост кредитно-депозитных ставок в будущем. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования", - говорится в сообщении Центробанка.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде апреля 2021 года повысилась до 4,63%.

Траектория изменения ставки

Банк России начал публиковать прогноз траектории изменения ключевой ставки, включив его в число других макроэкономических показателей. В среднем в 2021 году ключевая ставка будет в диапазоне 4,8-5,4%, следует из материалов регулятора.

В 2022 году в среднем за год диапазон прогноза траектории изменения ключевой ставки составит 5,3-6,3%, в 2023 году - 5-6%.

Накануне ЦБ сообщил, что начиная с опорного заседания по ключевой ставке 23 апреля 2021 года в число показателей будет включена информация о наиболее вероятной на момент обновления прогноза траектории изменения ключевой ставки Банка России на прогнозном горизонте (в настоящий момент - до 2023 года включительно).

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор допускает в будущем публикацию траектории движения ключевой ставки, но только если найдет правильный формат. В ЦБ отмечали, что необходимо определить подход к демонстрации траектории ключевой ставки, который бы не создавал дополнительного информационного "шума". Как указывала Набиуллина, траектория будет отражать весь спектр модельных расчетов и сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении на совете директоров ЦБ РФ.