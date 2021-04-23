Рубль вырос на решении ЦБ о повышении ключевой ставки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим ростом на решение Банка России повысить ключевую ставку до 5% с 4,5% годовых, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Так, до публикации решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 75,13 руб., а курс евро - 90,5425 руб. После публикации доллар, по данным на 13:31 мск, снизился на 37,25 коп. - до 74,7575 руб., евро - на 36,5 коп., до 90,1775 руб.

При этом к 14:12 мск курс доллара в ходе торгов на бирже находился на отметке в 74,91 руб., что ниже уровня закрытия предыдущих торгов на 0,67%. Курс евро снижается на 0,38%, до 90,29 руб.

Российские индексы незначительно снизились на решении ЦБ по ключевой ставке. Так, по данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 590,08 пункта, РТС - на уровне 1 509,58 пункта. После публикации решения регулятора индекс Мосбиржи опустился до 3 579,81 пункта, РТС - до 1 503,66 пункта. К 14:11 мск индекс Мосбиржи составил 3 584,82 пункта (-0,43%), РТС - 1 507,66 (+0,39%).

Банк России уже второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - теперь до 5% с 4,5% годовых. Как указал регулятор, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.