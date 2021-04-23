В Госдуму внесли законопроект о поддержке виноделов в закупке импортных саженцев

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в Госдуму законопроект, направленный на оказание до 1 июля 2027 года господдержки отечественным виноделам в закупке импортных саженцев для развития отрасли. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В 2019 году Госдума приняла закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Закон направлен на обеспечение условий для создания и развития отечественных питомников, которые покроют потребность российских виноградарей и виноделов в высококачественном посадочном материале. Однако на выполнение этой задачи потребуется не менее пяти-семи лет. На сегодняшний день отрасль не способна удовлетворить запросы виноградарей в посадочном материале, выращенном в России. В частности, дефицит саженцев в Крыму на 90% покрывается за счет импорта посадочного материала, указывают авторы документа.

Проектом закона предлагается перенести сроки ограничения государственной поддержки по приобретению импортного посадочного материала субъектами хозяйственной деятельности до 1 июля 2027 года - на период создания и развития отечественной базы питомников. Кроме того, в настоящее время законом не предусмотрена компенсация расходов на обеспечение закладки виноградников и ухода за ними, включая приобретение и установку шпалер, противоградной сетки, осуществление мелиорационных мероприятий, включая установку систем ирригации и орошения, работы по уходу в течение четырех лет с даты высадки виноградных насаждений, раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников и рекультивацию раскорчеванных площадей.

Законопроект направлен на совершенствование норм законодательства в целях ускоренного увеличения площадей виноградников в России, обеспечение уверенности виноградарей в долгосрочности политики государства по поддержке отрасли, сохранении темпов закладки виноградников, валового производства винограда, а также наращивания объемов производства и экспорта винодельческой продукции, говорится в пояснительной записке.