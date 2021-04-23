Прокуроры выявили контрафактные "Ессентуки", "Боржоми" и другую бутилированную воду

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура России вскрыла многочисленные факты нарушений в сфере производства бутилированной воды, в том числе выявлены контрафактные "Ессентуки" и "Боржоми". Об этом сообщил в пятницу генпрокурор Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Производителями не обеспечиваются санитарные требования при розливе воды, не контролируются ее качество и безопасность, - сообщил Краснов. - Ряд хозяйствующих субъектов незаконно использует чужие товарные знаки ("Ессентуки", "Боржоми") или маркировку, не соответствующую содержимому в бутылке (Республика Крым, Ставропольский край, Иркутская область и другие регионы)".

По словам Краснова, в прошлом году повсеместно в торговой сети пресекались случаи реализации бутилированной воды без товаросопроводительных документов, сертификатов соответствия, а также от неизвестных производителей.

"Кроме того, проверена эксплуатация скважин минеральной воды. Пресечены многочисленные факты ее добычи в отсутствие лицензий или с нарушениями их условий, несоблюдения режимов зон санитарной охраны источников, непроведения мероприятий по защите месторождений от преждевременного истощения и загрязнения", - отметил генпрокурор.

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался в РФ 1 апреля 2020 года, завершение планируется на 1 июня 2021 года. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) до ведения обязательной маркировки выдает коды бесплатно. В феврале 2021 года правительство РФ включило упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Речь идет об упакованной воде, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение "Честный знак".