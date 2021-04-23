ЦБ заявил, что потери по реструктурированным потребкредитам не превысят 70-90 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Объем потерь российских банков по реструктурированным потребительским кредитам в 2021 году не превысит отметки в 70-90 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Банка России.

"Анализ данных крупнейших бюро кредитных историй показывает, что по большей части реструктурированных в пандемию потребительских кредитов (около 75%) период реструктуризации завершился уже к 1 января 2021 года. С учетом кредитного качества ссуд, вышедших из реструктуризации в 2020 году, можно ожидать, что в 2021 году объем потерь по реструктурированным потребительским кредитам не превысит 70-90 млрд рублей. Эта оценка меньше предыдущих оценок Банка России, что обусловлено более быстрым восстановлением экономической активности", - отмечается в сообщении.