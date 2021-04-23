Совфед одобрил закон о прямых выплатах больничных из Фонда соцстрахования

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о выплате с 2022 года больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя.

Законом закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в том числе предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности, без заявления застрахованного лица. Планируется, что новый механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнет действовать с 1 января 2022 года.

В ряде субъектов РФ в настоящий момент реализуется пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами ФСС, а также уплату страхователями взносов в фонд в полном объеме. Документом предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения. В связи с этим в нем закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что россияне с 2022 года будут получать выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами без оформления дополнительных заявлений и напрямую, а не через работодателя.