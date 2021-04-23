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Utair заявила о готовности запустить рейсы в Египет

В авиакомпании заявили, что прорабатывают программу полетов на курорты
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair заявила о готовности запустить рейсы на египетские курорты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

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"Utair готов запустить рейсы в Египет после официального разрешения. Прорабатываем программу полетов [на курорты]", - сказали в пресс-службе.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-
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