Utair заявила о готовности запустить рейсы в Египет

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair заявила о готовности запустить рейсы на египетские курорты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

"Utair готов запустить рейсы в Египет после официального разрешения. Прорабатываем программу полетов [на курорты]", - сказали в пресс-службе.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.