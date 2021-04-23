Источник: чартеры в Египет не откроют до конца майских праздников

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чартерные рейсы в Египет, вероятнее всего, не будут открыты до конца майских праздников, сообщили ТАСС два источника.

"Вероятнее всего, чартеры в Египет не будут открыты как минимум до конца майских праздников. Сегодня прошел оперштаб, на нем была подтверждена позиция не возобновлять полеты в новые страны как минимум до конца майских праздников", - сказал ТАСС источник, близкий к оперативному штабу.

Собеседник ТАСС в туристической отрасли подтвердил информацию, что чартеры не планируется открывать до конца майских праздников.

Ранее источники ТАСС, близкие к оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции, говорили, что до конца майских в принципе не планируется возобновления авиасообщения с новыми странами.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.