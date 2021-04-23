Бизнес РФ ожидает дополнительных издержек из-за нерабочих дней между майскими праздниками

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Нерабочие дни между майскими праздниками приведут к дополнительным издержкам для российских предпринимателей, которые должны будут оплачивать труд работников по двойному тарифу. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС в пятницу предприниматели, омбудсмены и эксперты.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Путин пообещал, что в течение дня подпишет соответствующий указ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что данное решение президента не предполагает введение нового локдауна.

Издержки более 10%

Предприниматели, занимающиеся производством, понесут дополнительные затраты на выплату заработной платы за праздничные дни, сказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. По его словам, издержки составят более 10% от месячного фонда оплаты труда - исходя из количества дополнительных нерабочих дней.

При этом предприниматели, оказывающие услуги, особенно в развлекательной сфере, наоборот, могут ощутить повышение спроса в нерабочие дни, считает он. "Однако, это очень кратковременно, и потом это может обернуться соразмерным снижением спроса, ибо многие работники в любом случае за май получат меньше зарплату из-за уменьшения премий и иных стимулирующих выплат. А это сильно влияет на спрос в сфере услуг", - добавил собеседник агентства.

Предприниматель, член генсовета Партии роста Антон Любич также считает, что продление праздничных дней вызовет дополнительные издержки, "потому что работа в выходные и праздничные дни, согласно законодательству РФ, оплачивается по двойному тарифу". "Прежде всего, это ударит по тем отраслям бизнеса, которые не могут остановить на период праздников процессы производства. Не стоит забывать, что среди них есть и особо пострадавшие в период пандемии", - уточнил он.

Директор компании "СК Центр" из Нижегородской области Жанна Скворцова указала, что предприятиям, которые работают непрерывно, в том числе и продовольственным магазинам, "придется менять графики выхода на работу, производственный календарь, оплачивать сотрудникам выход на работу в двойном размере".

Генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов сказал, что "предприниматели в сфере развлечений, которые будут работать в выходные дни, смогут сохранить выручку только в случае плохой погоды - в противном случае большинство их клиентов и посетителей, вероятнее всего, выберут поездку за город, на шашлыки".

Многие планировали бюджет

По мнению руководителя экспертного совета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Рифата Шайхутдинова, "многие компании при планировании бюджетов и планов работ учитывали, что майские праздники могут быть продлены, и на бюджете компаний это не должно существенно отразиться".

"Но труд работников, которые обязаны будут на работу все-таки выйти, будет оплачиваться в соответствии с трудовым законодательством - в двойном размере. В этом отношении работодатели сами будут оценивать, какой вариант для них выгоднее и предпочтительнее", - прокомментировал он.